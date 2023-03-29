شكيري: “الكنينات يحتاج لممثلين حقيقيين” والجم:”حظيت باحترام كبير في العمل”

نجلاء مزيان - هبة بريس

كشف المخرج المغربي ابراهيم شكيري في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، -كشف- عن تفاصيل و كواليس تصوير العمل الكوميدي الدراجيدي “الكنينات”.

و قال شكيري :”العمل عبارة عن سلسلة كوميدية، تتخللها بعض من مشاهد الدراما، تتميز بمشاركة كل من الفنان القدير محمد الجم وراوية و دنيا بوطازوت و جميلة الهوني خديجة علوش يحيى فاندي، حميد الشركي و آخرين..

وصرح أنه لا يحبذ الاشتغال في السيتكومات، وذلك لأنه لا توجد مساحة لمعالجة مجموعة من القضايا و الطابوهات،بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأعمال يحتاج لطريقة معينة للضحك وكذا قواعد محددة، عكس السلسلة التي ترتكز على مجموعة من الأساسيات أبرزها السيناريو و تقمص الممثلين و الأحداث التي تدور حولها قصة العمل.

و أشار المتحدث ذاته، أن الكاستينغ كان صارم، معتبرا أن العمل مبني على الأدوار التي يتوفر مجسدوها على شخصية قوية و بالتالي فقط الكوميدين الحقيقيين من يستطيعون تقمصها.

وعن مشاركة الفنان محمد الجم، علق المخرج المغربي:” منذ وقت طويل و انا أريد العمل مع هذا الهرم، لكنني كنت أبحث عن عمل يليق بي و به، و أنا جد سعيد بهذه التجربة التي جمعتني به و بثلة من النجوم المغاربة”.

و عن أجواء التصوير، أكد المخرج إبراهيم شكيري أنها مرت في أحسن الظروف، واصفا طاقم العمل ب “عائلة واحدة”.

و بدوره، أعرب الفنان محمد الجم في تصريحه لجريدة هبة بريس، عن سعادته بهذه التجربة مع ابراهيم الشكيري، الذي وجد فيه كل مواصفات المخرج المحترف الذي منحه قيمته الحقيقية و كان يقدره “على حد تعبيره”.

و أضاف قائلا: “لي عجبني الوضع المعنوي لي كان واضعني فيه كفنان ينتمي لهذا القطاع، و قدم مسارا فنيا لخمس عقود حافلا بالنجاحات و العطاءات، و كذا الثقة الي كان واضعها فيا جعلتني أحاول أن أكون جديرا بها و بهذا التقدير الذي حظيت به”.

و كشف المتحدث ذاته أنه حظي بجميع ظروف الراحة و كذا بصلاحية إعطاء الملاحظات التي كان يتقبلها المخرج بصدر رحب، مشيرا أن الأخير كان دائما يوصي التقنيين و الممثلين باحترامه.

و الجدير بالذكر أن “الكنينات” يبث طيلة شهر رمضان على القناة الأولى، و هو من إخراج إبراهيم شكيري وإنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما عُهد بتنفيذ الإنتاج لشركة “إيماج فاكتوري”.

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