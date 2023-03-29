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للحد من الهدر المدرسي.. بنموسى يترأس اجتماعا حول “النقل المدرسي”

2023-03-29 / 11:41
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هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الثلاثاء، بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، اجتماعا تنسيقيا، خصص لتدارس آفاق تطوير التعاون بين الوزارة والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في مجال النقل المدرسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تفعيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي، حيث يعد النقل المدرسي رافعة مهمة لتجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية والمجالية والجغرافية التي تحول دون ولوج الأطفال إلى المؤسسات التعليمية والاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية، بحسب ما أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية.

وتم خلال هذا اللقاء تدارس سبل تجاوز الإكراهات المطروحة ورافعات تطوير خدمة النقل المدرسي، بما فيها الاستفادة من التجارب الناجحة وطنيا، من أجل دعم تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، والاستجابة للمستجدات التي يمليها التحول الذي تشهده المدرسة العمومية، ويحقق الأثر الإيجابي والجودة المطلوبة لفائدة التلميذات والتلاميذ.

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