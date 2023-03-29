فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص

هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة المصرية لوسي إنّها لا تخاف من أن تموت مرتدية بدلة الرقص موضحة أن “الرقص مرسوم على جدران القدماء المصريين”.

وأوضحت: “أعمل والكل يرى، حاجة في العلانية، مثل الدكتور يلبس المعطف، نشتغل مهنة في النور”.

وأضافت لوسي، خلال حوارها على قناة “المحور”: “أنا أقدم فن ورقص بلدي معترفة بي، والرقص مرسوم على جدران قدمائنا المصريين، نصيبي مكتوب على جبيني سأبقى راقصة وأشتغل في الأفراح الشعبية وممثلة ونجمة وبطلة ومشهورة”.

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