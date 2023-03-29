فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص

2023-03-29 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة المصرية لوسي إنّها لا تخاف من أن تموت مرتدية بدلة الرقص موضحة أن “الرقص مرسوم على جدران القدماء المصريين”.

وأوضحت: “أعمل والكل يرى، حاجة في العلانية، مثل الدكتور يلبس المعطف، نشتغل مهنة في النور”.

وأضافت لوسي، خلال حوارها على قناة “المحور”: “أنا أقدم فن ورقص بلدي معترفة بي، والرقص مرسوم على جدران قدمائنا المصريين، نصيبي مكتوب على جبيني سأبقى راقصة وأشتغل في الأفراح الشعبية وممثلة ونجمة وبطلة ومشهورة”.

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‫12 تعليقات

  1. أعيد النظر في كلامك يامن تعتبرين نفسك فنانة ، الغناء والرقص كل هذه محرمة وليس معروف في دين الله عز وجل ..

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  2. قالت انها بطلة ومشهورة اقول لها نعم لاكن فى اعين الفاسقين والخبثاء اما عند المسلمين فلا

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  3. ربما الرقص والغناء ليس حرام ولكن ليس بملابس شبه عارية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة حبشية ترقص وورائها عائشة رضي الله عنها ولم ينهاها ولكن للاسف الشديد الرقص اليوم مشوه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  4. الرقص إذا كان مؤديا إلى طريق الحرام لمفهوم (رقص في الملاهي الليلية او المقاهي وووووو وووووووو وغيرها فهو يكون سبب الشر والفساد… اللهم اهدي عبادك الصالحين المتقين إلى طريقك المستقيم..

  5. ألا تخافين من آلله ؟؟؟ الموت أصلا راحة لك من الأفضل استغفري ربك وتوبي له موت المفاجئ في هذه الأيام كثر استرجعي نفسك قبل فوات الاوان..

  6. انت تصف نفسك بطلة وفنانة في نظري أنا أنت لست فنانة… الفنانة الحقيقية هي من تتقي الله وتكون من الصفات ذو الأخلاق الحميدة ويحبها الكل بقوة ايمانها ، الاستغفار لك أفضل بكثير…

  7. يا فنانة الدنيا الفانية إلا متاع الغرور، دوارة طمعها خسارة ولن ينفعه الندم إلا بعد فوات الأوان ولن ينفعك لامال والجمال راجعي نفسك…

  9. كل هذا من أجل الوصول إلى الشهرة وكسب المال من الحرام وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  10. انت متشددة في كلامك ولا تخافي من الموت يعني هذا لاتخافين من الخالق سبحانه وتعالى استغفري ربك وتوبي له توبة نصوحة..

  11. لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كاسيات عاريات يجرون وراء المال وضياع الوقت…. اللهم اهدي عبادك الصالحين المتقين ..

  12. هناك من يقول كلاما غبيا ولكن عند سكرات الموت يرى مقعده اما في النار او في الجنة هناك يعرف مصيره المحتوم.

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