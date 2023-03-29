إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على زلزال تركيا

2023-03-29 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

تمكنت فرق الإنقاذ التي تعمل على إزالة الأنقاض في كهرمان مرعش التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ قطة بعد 49 يوماً من الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية والسورية يوم 6 فبراير الماضي، موقعاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وقد نجحت الفرق العاملة بالمنطقة من إخراجها وتقديم الرعاية المطلوبة لها.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

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