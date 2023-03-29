سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال بالقصر الكبير
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض مسيرة وكالة لتحويل الأموال للتهديد بالسلاح الأبيض، زوال أمس الاثنين، واستولى على مبلغ مالي يناهز عشرة آلاف درهم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه.
وقد مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا الفعل الإجرامي، كما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث في قضية تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
15 تعليقات
الله يهديهم ويصلحهم لي هاذا البلد مثل هذه الأفعال لاتطمئننا علا شبابنا الصاعد مستقبلا
كولشي ولاو باغيين ساهل أو راه بل عكس غير مكيغرق امعا الله أو امعا المجتمع
ألله أو اكبر أاوزايدها بالصلاح الابيض الله ايغرقليك اشقف او لي ابحالك
الله يلطف بنا راه ولينا كنخمو باش انخرج نتقداو ولا نقديو مصاليحنا الشخصية راه بزااااااف
مثل هذا اامجرم وهذا الاجرام الذي ارتكبه في حق هذه الوكالة ان ياخذ اقص العقوبات حتا يكون عبرة لمن لا يعتبر
يجب الرجوع الى احكام القران والشريعة الإسلامية وهي قطع اليد السارقة..
هذا الشخص اتجمعت فيه كاع الصيفات انتاع الاجرام من صرقة اومخدرات التهديدات تحت السلاح الابيض او عاد الله واعلم اشن خور والله الا خاص الاعدام لحقاش بزاف هادشي
الظحك على الذقون هذا نتاج الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد..
الفقر والبطالة تدفع بالكثير من الشباب لمزاولة مهنة اللصوصية والسرقة…
اقتحام الوكالات البنكية خطر يهددها مستقبلا ..
يجب الحكم عليه بالمؤبد حتى يكون عبرة لغيره..
على الابناك والوكالات ان تتزود بنظام تشغيل ضد السرقة …
المؤبد مع الأعمال الشاقة ومنع زيارة الاقارب..
الابناك اصبحت مهددة باقتحامها وسىدرقة اموالها من الجانحين ويجب ردعهم ..
المؤبد ليكون عبرة لغيره..