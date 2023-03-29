سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال بالقصر الكبير

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض مسيرة وكالة لتحويل الأموال للتهديد بالسلاح الأبيض، زوال أمس الاثنين، واستولى على مبلغ مالي يناهز عشرة آلاف درهم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه.

وقد مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا الفعل الإجرامي، كما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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