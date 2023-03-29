طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بالجنوب، والسهول غرب مرتفعات الأطلس وداخل سوس.
وستكون السماء غائمة أحيانا بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي بجنوب المملكة، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالهضاب العليا الشرقية، بمنطقة طنجة والجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة جنوب المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، السفوح الجنوبية الشرقية منطقة طنجة، قرب السواحل الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و23 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع فوق جزء كبير من مناطق البلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وسيصبح قوي الهيجان إلى هائج غرب البوغاز خلال الليل والصباح، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائج الى قوي الهيجان شمال أصيلة.
12 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
«وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ»…
من الماء يحيا الزرع والربيع والأشجار لقوله :«
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ »..
تراجع الامطار سيضر بالمحصول الزراعي …
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم صبا نافعا..
الحمدلله على كل شيء اعطاه مانتمناه هو ان تنخفضة درجة حرارة الاسواق
طامعين فالله والرحمة انتاع اعلينا واعلا الفلاح مسكين غغير الله يرحمنا ابرحمة
آللهم اسقي بهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يارب العالمين وكل من قال امين
اين صلات الاستثقاء يارب ارحمنا برحمتك يارب العالمين وغثنا يا مغيث والحمدلله على كل حال
يارب ارحمنا فلا راحم لنا الا انت في هذا الشهر الكريم اكرمنا بامطارك