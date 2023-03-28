نقل جوي ..وصول أول رحلة إلى الصويرة قادمة من مدريد

هبة بريس _ الرباط

وصلت، أمس الاثنين، إلى مطار الصويرة – موكادور الدولي، رحلة لشركة الطيران “ريان إير”، قادمة من مدريد، إيذانا بتدشين خدمة جديدة تعزز الربط الجوي لمدينة الرياح مع بقية العالم.

ويعد هذا الخط الجوي، الأول الذي يربط مدينة الصويرة بمدينة إسبانية، ثمرة للجهود التي يبذلها المكتب الوطني المغربي للسياحة، بشراكة مع المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، وحملة “المغرب أرض الأنوار”، ولا سيما “لايت تور آكت 2″، الذي هدف إلى إنعاش السياحة المغربية وإعادة تموقع وجهات المملكة في السوق الإيبيرية.

.يذكر أن مطار الصويرة – موكادور الدولي، سجل، إلى غاية متم شهر فبراير 2023، حجم رواج تجاري بـ 22 ألفا و911 مسافرا، بحسب المكتب الوطني للمطارات.

ويمثل هذا الحجم معدل استرجاع بنسبة 115 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 (19 ألفا و845 مسافرا).

وسجل مطار الصويرة – موكادور، بالنسبة لشهر فبراير وحده، معدل استرجاع بلغت نسبته 113 بالمئة، حيث استقبل 12 ألفا و11 مسافرا، مقابل 10 آلاف و651 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

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