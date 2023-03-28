 “الركراكي” يعبر عن ارتياحه لآداء اللاعبين أمام البيرو

2023-03-28 / 22:40
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هبة بريس _ الرباط

قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم انه راض ومرتاح ،لأداء اللاعبين أمام المنتخب البيروفي

“وليد الركراكي” الذي كان يتحدث ، في ندوة صحفية بعد التعادل أمام البيرو بصفر لمثله اكد ان “المباراة لم تكن سهلة،
موضحا ان منتخب البيرو قدم أداء كبيرا، مع اعتماده على 5 مدافعين. نحن كنا في أفضل في الشوط الأول، وخلقنا مجموعة من الفرص، وفي الشوط الثاني تغيرت الأمور، تحولت السيطرة لصالح البيرو، لكن بدون فعالية”.

وأشار الركراكي إلى أنه عمل، خلال هذه المباراة، على إجراء مجموعة من التغييرات في التشكيلة، من خلال الاعتماد على حكيم زياش في وسط الميدان، وأيضا إشراك اللاعبين عبد الصمد الزلزولي في التشكيلة الرسمية، ثم إشراك أنس الزعروري في الشوط الثاني، من أجل منحهم الثقة للاعتماد عليهم أكثر في المباريات المقبلة، مبرزا: “أقوم بمثل هذه التغييرات في مثل هذه المباريات، من أجل إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة”.

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‫4 تعليقات

  1. تستحقون كل الاحترام والتقدير ألله ينصركم انشاالله في المبارات القادمة بإذن الله تعالى

  2. فعلآ لم تكن مبارة سهلة وكنتم احسن من جيد جدا والله ينصركموايوفقكم او ديم مغريب

  3. العز اعلا اسودالاطلس فرحتونا الله يسعدكم ويحفظكم يارب العالمين اويستركم ألله

  4. الله يحفضهم اعطاو الكرة قيمة واحترام بآدائهم لها علا احسن صورة من آداء اللعب فيها بكل روح رياضية ومسؤولية زيد زيد زيد زيد وليد اركراكي

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