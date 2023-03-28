“ريضال” توضح بخصوص انقطاع الكهرباء عن أحياء في الرباط وتمارة

هبة بريس

قالت شركة ريضال، إن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة الرباط وكذا مدينة تمارة، جاء إثر حادث كبير على مستوى مركز لتحويل الكهرباء.

وأكدت الشركة في بلاغ عممته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل فرقها معبأة حاليا من أجل إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية في أقرب أجل.

وشهدت أحياء في مدينة الرباط (كحي يعقوب المنصور وحي الرياض) وأحياء في تمارة والهرهورة، انقطاع التيار، منذ الساعة الخامسة مساء.

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