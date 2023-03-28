البيرو تفرض التعادل على المنتخب المغربي

2023-03-28 / 21:44
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هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البيروفي، 0 – 0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدريد.

وأشهر حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا في حدود الدقيقة 79 البطاقة الحمراء في وجه سفيان بوفال بعد مشاحنات مع اللاعب البيروفي زامبرانو.

وكان الشوط الاول قد شهد سيطرة مغربية، مع خلق بعض الفرص التي لم يستطع لاعبو المنتخب المغربي ترجمتها إلى أهداف.

ولم يسبق للمنتخب المغربي تسجيل أي هدف في مرمى المنتخب البيروفي، إذ كانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم 1970 وخلالها انهزم المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لصفر، قبل يتقابلا للمرة الثانية بمدريد بعد حوالي 53 سنة وتنتهي المباراة بنتيجة صفر لمثله.

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