Saudi Arabia's French coach Herve Renard (C) talks to Saudi Arabia's defender #02 Sultan Al-Ghanam via a translator, on the touchline during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Saudi Arabia and Mexico at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 30, 2022. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

وسائل إعلام: رينارد فسخ عقده مع “الأخضر” السعودي

2023-03-28 / 21:36
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هبة بريس _ رياضة

أفادت قناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، بأن الفرنسي، هيرفي رينارد، فسخ عقده مع المنتخب الوطني، ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم.

ونقلت القناة، عن مصادر، أن رينارد، “أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب بلاده للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد القدم في باريس بذلك”.

كما نقل موقع “كووورة” عما وصفها بمصادر إعلامية، أن مباراة اليوم للمنتخب السعودي أمام بوليفيا، ستكون الأخيرة للمدرب الفرنسي مدربا للأخضر.

وتولى رينارد (54 عاما) قيادة المنتخب السعودي منذ عام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية

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وشهدت قيادته للمنتخب السعودي، تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، قبل الخسارة أمام بولندا والمكسيك، ليودع البطولة من الدور الأول.

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