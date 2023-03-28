أديبايور: المغرب يمتلك مقومات الفوز بكأس العالم

هبة بريس _ رياضة

قال إيمانويل أديبايور، أسطورة كرة القدم الطوغولية والافريقية، إن المنتخب المغربي لكرة القدم يحظى باحترام كبير في عالم كرة القدم، وأظهر في المونديال الماضي بقطر أنه يمتلك القدرة والمقومات التي تؤهله للظفر بكأس العالم.

أبرز اللاعب إيمانويل أديبايور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفوز الكبير الذي حققه أسود الأطلس في المباراة الودية أمام البرازيل لم يكن مفاجئا.

وبحسب مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد السابق، فإن الأداء الرائع للمنتخب المغربي يمكن تفسيره بالسياسة الرياضية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد صاحب الكرة الإفريقية الذهبية للعام 2000 قائلا: “لقد زرت المغرب منذ أسبوعين. أدهشتني البنيات التحتية، ولا سيما تلك الخاصة بأكاديمية محمد السادس الرائعة. عندما نرى الاستثمارات التي قام بها جلالة الملك في البنيات التحتية والنتائج الحالية للمنتخب الوطني أعتقد أن المغرب يمكن أن يفكر في الفوز بكأس العالم “.

وبالإضافة إلى إيمانويل أديبايور الذي أعلن الاعتزال في سن 39، فإن الصحفي الرياضي الطوغولي، أنجيلو فوليكو، معجب أيضا بهذا الأداء الرائع لأسود الأطلس ضد منتخب البرازيل.

وأضاف: “المغرب يواجه البرازيل في طنجة أمام الجمهور في التحام، رأيت فريقا واثقا من قدراته، بقي محافظا على حيويته المعهودة منذ كأس العالم الأخير مع حكيمي متماسك تماما مثل المزراوي وسايس وأكرد على مستوى الخط الدفاعي “.

كما سلط الصحفي الإذاعي الرياضي في لومي الضوء على الاختيارات الحكيمة للمدرب وليد الركراكي والتي، بالنسبة له، ساهمت بشكل كبير في فوز المغرب على البرازيل.

وذكر أن هذا الأداء الرائع للمنتخب المغربي في مواجهة البرازيل في مباراة ودية بطنجة أمام 65 ألف متفرج سيكون علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية. في 3 مواجهات، هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المغرب على البرازيل. في الوقت نفسه، أصبح المغرب ثاني فريق إفريقي يتفوق على بطل العالم خمس مرات بعد الكاميرون التي فازت على السيليساو (1-0) في مونديال قطر الأخير.

وقال إن هذا الأداء الرائع الذي قدمه رجال وليد الركراكي لم يكن ممكنا فقط من خلال مجموعة ملتحمة ومتماسكة، ولكن أيضا بفضل المهارات الفردية للاعبين

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0