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الاحتيال الضريبي .. مداهمة عدد من البنوك في فرنسا للتحقيق

2023-03-28 / 20:34
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هبة بريس _ وكالات

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، يوم الثلاثاء، أن محققين داهموا خمسة بنوك في إطار تحقيق حول احتيال ضريبي واسع.

وقال مكتب المدعي، في بيان له، إن نحو 150 محققا من وزارة المالية الفرنسية و16 قاضيا وستة مدعين أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

وذكر المصدر أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في دجنبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

من جانبها، كشفت صحيفة (لوموند) أن المصارف المستهدفة هي “سوسييته جنرال” و”بي ان بي باريبا” و”إكسان” و”ناتيكسيس” و”اتش اس بي سي”.

وكانت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية قد نشرت تحقيقا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم “CumEx-Files” في عام 2018.

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