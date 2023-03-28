مغربي ضمن الناجين من حادث الحافلة المنكوبة في السعودية

هبة بريس _ الرباط

علم مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا مغربيا كان من ضمن الناجين في حادث الحافلة الذي وقع في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، أمس، وأسفر عن مصرع 21 شخصاً وعدد أكبر من الإصابات.

وقالت قناة الإخبارية إن المواطن المغربي يتلقى حاليا العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، وقد عبر في تصريحات للقناة عن امتنانه للسلطات السعودية ولأمير منطقة عسير على العناية التي حظي بها المصابون في هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى غدا الأربعاء على أن يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس

وقضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.

ووقع الحادث في “عقبة شعار” شمالي منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.

ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.

وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ”وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار” في شمال منطقة عسير.

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