مغربي ضمن الناجين من حادث الحافلة المنكوبة في السعودية
علم مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا مغربيا كان من ضمن الناجين في حادث الحافلة الذي وقع في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، أمس، وأسفر عن مصرع 21 شخصاً وعدد أكبر من الإصابات.
وقالت قناة الإخبارية إن المواطن المغربي يتلقى حاليا العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، وقد عبر في تصريحات للقناة عن امتنانه للسلطات السعودية ولأمير منطقة عسير على العناية التي حظي بها المصابون في هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى غدا الأربعاء على أن يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس
وقضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.
ووقع الحادث في “عقبة شعار” شمالي منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.
ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.
وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ”وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار” في شمال منطقة عسير.
10 تعليقات
اللهم ارحم كل ما توفي في هذه الحادثة المؤلمة واغفر لهم واسكنهم في جناتك يارب واشفي كل من أصيب بها شفاءا عاجلا..
آلله اكبر ما هذآ الخبر المحزن والمؤلم الذي اصاب هؤلاء الركاب الذين تتراوح عدد من الوفيات والمصابين بكثرة.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.ان لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين.
الحمدلله على سلامة المواطن المغربي والناجي من هذه الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها العشرات من الحجاج اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم في جناتك الواسعة يآرب.
نمتنى لهذا المواطن المغربي الذي نجى من هذه الحادثة المؤلمة الشفاء العاجل ورجوعه الى وطنه سالما معافى كامل الصحة ..
إنها حادثة محزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
ذهبوا شهداء عند الله وبالاخص ونحن في هذآ الشهر المبارك وهم يقضون مناسك العمرة رحمهم الله برحمته الواسعة إن لله وإن إليه راجعون .
الإنقلاب الحافلة التي كانت تنقل المعتمرين كان انقلاب قوي جدا مما أدى إلى إصابة جرحى بعضها خطيرة جدا وكذالك عدد كبير من الوفيات الناجمة عن اثر اصطدامها بأحد الجسور اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم في جناتك الواسعة يآرب والحمدلله على سلامة المواطن المغربي..
لاندري ما السسب في وقوع هذه الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من الوفيات والمصابين ؟؟؟؟ يجب على السلطات الأمنية السعودية أن تجري عملية البحث الدقيق..اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم جنات الخلد مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
السائق هو المسؤول عن هذه الحادثة المؤلمة لأن ربما السرعة المفرطة هي المسبب الرئيسي للوفاة عدد كبير من المعتمرين والمصابين.
يجب الحيطة والحذر من السياقة والإنتباه واحترام قوانين السير وعدم السرعة وكل ما أقوله هو كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لهم ارحمهم جميعا بدون استثناء والحمدلله على سلامة هذا المواطن المغربي …