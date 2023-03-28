مغربي ضمن الناجين من حادث الحافلة المنكوبة في السعودية

2023-03-28 / 20:08
6
هبة بريس _ الرباط

علم مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا مغربيا كان من ضمن الناجين في حادث الحافلة الذي وقع في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، أمس، وأسفر عن مصرع 21 شخصاً وعدد أكبر من الإصابات.

وقالت قناة الإخبارية إن المواطن المغربي يتلقى حاليا العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، وقد عبر في تصريحات للقناة عن امتنانه للسلطات السعودية ولأمير منطقة عسير على العناية التي حظي بها المصابون في هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى غدا الأربعاء على أن يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس

وقضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.

ووقع الحادث في “عقبة شعار” شمالي منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.

ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.

وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ”وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار” في شمال منطقة عسير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ريضال” توضح بخصوص انقطاع الكهرباء عن أحياء في الرباط وتمارة

“ريضال” توضح بخصوص انقطاع الكهرباء عن أحياء في الرباط…

2023-03-28 / 22:01
Photo of في مجال التعليم والتدريب..وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس توقعان اتفاقية شراكة

في مجال التعليم والتدريب..وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس…

2023-03-28 / 21:02
Photo of جاموس أم بقر… تساؤلات على مواقع التواصل حول “أبقار” البرازيل”

جاموس أم بقر… تساؤلات على مواقع التواصل حول “أبقار”…

2023-03-28 / 18:24
Photo of وجدة .. إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس

وجدة .. إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي…

2023-03-28 / 16:29
Photo of تطوان.. سكتة قلبية تنهي حياة ستيني في الشارع العام

تطوان.. سكتة قلبية تنهي حياة ستيني في الشارع العام

2023-03-28 / 16:05
Photo of مع الغلاء.. ما مصير مقولة “ما تسوى حتى بصلة” ؟

مع الغلاء.. ما مصير مقولة “ما تسوى حتى بصلة”…

2023-03-28 / 15:03
Photo of تقديم مشروع “e-SERVICES” لرقمنة تسجيل الأدوية بالمغرب

تقديم مشروع “e-SERVICES” لرقمنة تسجيل الأدوية بالمغرب

2023-03-28 / 14:28
Photo of مراكش : إتهام مدير مؤسسة تعليمية بتسخير كلاب شرسة لمهاجمة تلاميذ

مراكش : إتهام مدير مؤسسة تعليمية بتسخير كلاب شرسة…

2023-03-28 / 13:56
Photo of آراء التواصل الاجتماعي في واقعة إضرام مسرحي النار في جسده بالرباط

آراء التواصل الاجتماعي في واقعة إضرام مسرحي النار في…

2023-03-28 / 11:28
Photo of شوارع صفرو المهترئة.. حفر تربك حركة السير والجولان والمجلس في خبر كان؟

شوارع صفرو المهترئة.. حفر تربك حركة السير والجولان والمجلس…

2023-03-28 / 10:38

‫6 تعليقات

  1. اللهم ارحم كل ما توفي في هذه الحادثة المؤلمة واغفر لهم واسكنهم في جناتك يارب واشفي كل من أصيب بها شفاءا عاجلا..

  2. آلله اكبر ما هذآ الخبر المحزن والمؤلم الذي اصاب هؤلاء الركاب الذين تتراوح عدد من الوفيات والمصابين بكثرة.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.ان لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين.

  3. الحمدلله على سلامة المواطن المغربي والناجي من هذه الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها العشرات من الحجاج اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم في جناتك الواسعة يآرب.

  4. نمتنى لهذا المواطن المغربي الذي نجى من هذه الحادثة المؤلمة الشفاء العاجل ورجوعه الى وطنه سالما معافى كامل الصحة ..

  5. إنها حادثة محزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.

  6. ذهبوا شهداء عند الله وبالاخص ونحن في هذآ الشهر المبارك وهم يقضون مناسك العمرة رحمهم الله برحمته الواسعة إن لله وإن إليه راجعون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق