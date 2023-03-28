A bird rests on a water buffalo in the marshes of Chibayish in Dhi Qar province in Iraq, Saturday Nov. 19 2022. (AP Photo: Anmar Khalil).

جاموس أم بقر… تساؤلات على مواقع التواصل حول “أبقار” البرازيل”

2023-03-28 / 18:24
3
هبة بريس _ ع عياش

وصلت خلال الأيام الماضية شحنات من رؤوس الأبقار المعدة للذبح إلى المغرب، بعدما قررت الحكومة استيرادها لمواجهة غلاء أسعار بيع اللحوم.

ووصلت الشحنة إلى ميناء الدار البيضاء قادمة من أوروبا، من شأنها أن تسهم في إغناء السوق الوطنية باللحوم، إذ يتوقع أن يتوصل المغرب بمئات من رؤوس الأبقار كذلك من دول أمريكا اللاتينية، خصوصا البرازيل وباراغواي.

واثارت تساؤلات عديدة وسط النشطاء المغاربة في شبكات التواصل الاجتماعي، عن سلالة الأبقار المستوردة وما إن كانت من فصيلة الجاموس البرازيلية

و نبه معلقون على المنصات الاجتماعية لانخفاض أسعار “لحوم الجاموس” مقارنة بأسعار بسلالات الأبقار المحلية، مؤكدين أن سعره لا يتجاوز دولارين بالبرازيل مقارنة بسعر اللحوم الحمراء المحلية التي يتراوح سعرها بين 8 و10 دولار للكيلوغرام الواحد.

الى ذلك ؛ يذكر ان تصريحات سابقة أكدت أن عملية الاستيراد “تحترم المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية”.
..
وكان صديقي وزير الفلاحة قد اكد أن عملية الاستيراد بدأت من أوروبا عبر إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية عبر الأوروغواي والبرازيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مجال التعليم والتدريب..وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس توقعان اتفاقية شراكة

في مجال التعليم والتدريب..وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس…

2023-03-28 / 21:02
Photo of مغربي ضمن الناجين من حادث الحافلة المنكوبة في السعودية

مغربي ضمن الناجين من حادث الحافلة المنكوبة في السعودية

2023-03-28 / 20:08
Photo of وجدة .. إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس

وجدة .. إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي…

2023-03-28 / 16:29
Photo of تطوان.. سكتة قلبية تنهي حياة ستيني في الشارع العام

تطوان.. سكتة قلبية تنهي حياة ستيني في الشارع العام

2023-03-28 / 16:05
Photo of مع الغلاء.. ما مصير مقولة “ما تسوى حتى بصلة” ؟

مع الغلاء.. ما مصير مقولة “ما تسوى حتى بصلة”…

2023-03-28 / 15:03
Photo of تقديم مشروع “e-SERVICES” لرقمنة تسجيل الأدوية بالمغرب

تقديم مشروع “e-SERVICES” لرقمنة تسجيل الأدوية بالمغرب

2023-03-28 / 14:28
Photo of مراكش : إتهام مدير مؤسسة تعليمية بتسخير كلاب شرسة لمهاجمة تلاميذ

مراكش : إتهام مدير مؤسسة تعليمية بتسخير كلاب شرسة…

2023-03-28 / 13:56
Photo of آراء التواصل الاجتماعي في واقعة إضرام مسرحي النار في جسده بالرباط

آراء التواصل الاجتماعي في واقعة إضرام مسرحي النار في…

2023-03-28 / 11:28
Photo of شوارع صفرو المهترئة.. حفر تربك حركة السير والجولان والمجلس في خبر كان؟

شوارع صفرو المهترئة.. حفر تربك حركة السير والجولان والمجلس…

2023-03-28 / 10:38
Photo of للمرة الأولى.. المغرب يشارك في الدراسة الدولية حول التعليم والتعلم “طاليس 2024”

للمرة الأولى.. المغرب يشارك في الدراسة الدولية حول التعليم…

2023-03-28 / 10:15

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق