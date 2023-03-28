السفير الفرنسي في الرباط يلتقي مدير مكتب الفوسفاط

هبة بريس _ الرباط

كشف السفير الفرنسي الجديد في المغرب، كريستوف لوكورتييه، أنه التقى المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.

وقال في تغريدة على “تويتر” إن اللقاء شهد محادثات وصفها بالمثيرة حول قضايا تتعلق بالسيادة الغذائية في القارة الأفريقية والتحول البيئي والزراعة المستدامة.

وأضاف أن المغرب وفرنسا تحذوهما معا إرادة البناء لمواجهة هذه التحديات المستقبلية.

وأرفق التغريدة بصورة للقاء دون تحديد مكانه أو سياقه.

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