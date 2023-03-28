السفير الفرنسي في الرباط يلتقي مدير مكتب الفوسفاط

2023-03-28 / 17:21
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هبة بريس _ الرباط

كشف السفير الفرنسي الجديد في المغرب، كريستوف لوكورتييه، أنه التقى المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.

وقال في تغريدة على “تويتر” إن اللقاء شهد محادثات وصفها بالمثيرة حول قضايا تتعلق بالسيادة الغذائية في القارة الأفريقية والتحول البيئي والزراعة المستدامة.

وأضاف أن المغرب وفرنسا تحذوهما معا إرادة البناء لمواجهة هذه التحديات المستقبلية.

وأرفق التغريدة بصورة للقاء دون تحديد مكانه أو سياقه.

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‫7 تعليقات

  1. ماهذا ياهذا تظلون تقولون ان العلاقات مع فرنسا منقطعة وان المسؤولون يرفضون استقبال اي دبلوماسي او قنصلي فرنسي والان مدير مكتب الفوسفاط يستقبل السفير كيف هذا ….اه نسيت مدير المكتب اصلا لا يشتغل للادارة المغربية بل الادارة الشريفية . تبا لكم.

  5. البارح كانوا يحاربون الفسفاط المغربي واليوم تباحث مع مدير المكتب الشريف للفسفاط عن أمن غداء أفريقيا؟؟؟؟

  6. عن أي أمن غذائي تتكلمون فهذه الزيارة هي من أجل أخذ نصيب فرنسا من الفوسفاط حسب اتفاقية Aix-les-bains المشؤومة

  7. اي علاقة بين مدير مؤسسة وسفير
    سوى ان السفير سيطمئن على نصيب بلاده من الارباح
    لك الله ياوطني الجريح

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