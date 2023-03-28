وجدة .. إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس

2023-03-28 / 16:29
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هبة بريس : وجدة

تمكن طاقم طبي وتمريضي متكامل ومتعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة من إجراء أربع (4) عمليات نوعية ناجحة لزراعة القرنية، لأول مرة بجهة الشرق، لفائدة أربعة مرضى، من بينهم ثلاثة يعانون من مرض القرنية المخروطية، والمريض الرابع يعاني من ندبة في مركز القرنية مسببة للعمى.

وقد أجريت هذه العمليات ليلة الثلاثاء 21 مارس الجاري، حيث تظافرت جهود الأطر الطبية والتمريضية لمصلحة طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى مصلحة الإنعاش والتخدير ومصلحة الجراحة المركزية، والصيدلية المركزية، وكذا الأطر الإدارية التي سهرت على الإجراءات الإدارية في احترام تام لمختلف المساطر المتبعة، وبدعم متواصل من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتندرج هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، كما تأتي تزامنا مع الذكرى العشرين للخطاب الملكي السامي بوجدة وإطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، لاسيما القطاع الصحي الذي يعرف دينامية كبيرة، وتأتي عملية التبرع بالأعضاء كبارقة أمل للمرضى فاقدي البصر وتمكنهم من عيش حياة أكثر أريحية وأكثر استقلالية.

وتجدر الإشارة أن هذه العمليات منظمة بموجب القانون المغربي الذي يتميز بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، سواء تعلق الأمر بمتبرعين أحياء، حيث يستلزم توفر مجموعة من الشروط خاصة القرابة العائلية بين المتبرع والمتلقي، أو عندما يتعلق الأمر بمتبرع في حالة وفاة سريرية.

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