الصورة تعبيرية

تطوان.. سكتة قلبية تنهي حياة ستيني في الشارع العام

2023-03-28 / 16:05
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هبة بريس- مكتب طنجة

توفي شخص في الستينيات من العمر، اليوم الثلاثاء ، وسط الشاع العام اثر ازمة قلبية المت به بشكل مفاجئ .

وبحسب مصادر محلية فان المعني بالامر كان جالسا على كرسي ماسح الأحذية قبل أن يهم بالوقوف حيث سقط على الأرض مغشيا عليه.

وقد فارق المعني بالامر الحياة وسط الشاع العام قبل حلول سيارة الاسعاف التي عملت على نقل جثته صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان .

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