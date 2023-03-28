بحضور مولاي رشيد وولي العهد.. تشييع جثمان عبد الواحد الراضي إلى مثواه الأخير + صور

هبة بريس - الرباط

في موكب جنائزي مهيب، شيع ظهر يومه الثلاثاء، البرلماني الراحل عبد الواحد الراضي.

وتقدم الموكب، الأمير مولاي رشيد وولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالإضافة الى قيادات سياسية وحزبية وكذا عائلة الراحل وأصدقائه.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بمسجد الشهداء بالرباط، قبل أن يورى الثرى بمقبرة الشهداء.

هذا ويشار الى أن عبد الواحد الراضي توفي أول أمس الأحد بأحد المصحات بباريس بعد صراع طويل مع المرض.

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