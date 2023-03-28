بحضور مولاي رشيد وولي العهد.. تشييع جثمان عبد الواحد الراضي إلى مثواه الأخير + صور

2023-03-28 / 16:03
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هبة بريس - الرباط

في موكب جنائزي مهيب، شيع ظهر يومه الثلاثاء، البرلماني الراحل عبد الواحد الراضي.

وتقدم الموكب، الأمير مولاي رشيد وولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالإضافة الى قيادات سياسية وحزبية وكذا عائلة الراحل وأصدقائه.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بمسجد الشهداء بالرباط، قبل أن يورى الثرى بمقبرة الشهداء.

هذا ويشار الى أن عبد الواحد الراضي توفي أول أمس الأحد بأحد المصحات بباريس بعد صراع طويل مع المرض.

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تعليق واحد

  1. هذا مكان كل شخص كيفما كان حاكما او محكوما ولاينفعه ماله ولاجاهه ولانفوذه ولاسلطته الا من اتى الله تعالى بقلب سليم و جمع الحسنات التي تنفعه في قبره .عند لحظات غرغرة الموت يرى له اهو من اهل الجنة ام من اهل النار.يوم القيامة يكون ميزان الحسنات والسيئات وهناك من ياتي بالحسنات لكنه كان يسب هذا ويشتم هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته وتطرح له سيئات الاخرين .اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم.

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