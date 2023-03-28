مع الغلاء.. ما مصير مقولة “ما تسوى حتى بصلة” ؟
هي المقولة الشهيرة التي طالما رددها الناس في تخاصمهم وتدافعهم وحتى في رد الصاع صاعين لغريمهم ” راك ماتسوى حتى بصلة”، نعم هي المقولة الخالدة التي كانت صالحة لزمان كانت فيه نبتة البصل بدرهم أو نصفه، أما الآن وفي ظل الغلاء المزعج والمفزع، بات التغني بالبصلة والحنين لشرائها من سابع المستحيلات لاسيما لدى الطبقة الفقيرة بعد أن صار ثمنها أغلى من ثمن” البنان”.
نعم هو الغلاء الحدث الأبرز الذي بات يتصدر حديث المغاربة في طرقاتهم ومجالسهم وعلى موائد الإفطار، الكل يسأل ويسائل ويبحث عن السر” بشحال الخضرة اليوم، واناري العافية الزرقة”… مشاهد ومقاطع من فيديوهات لمواطنين يستغربون هذه القفزة الغير المتوقعة التي أدخلتهم في نفق مسدود بحثا عن مخرج آمن، وهم الذين باتوا يحنون لزمن ماقبل كورونا…
اييه يازمان، كانت فيه البطاطا والبصل ترمى في صناديق القمامة رفقة بقايا الطماطم والبادنجال تطاولا على النعم، وهاهي اليوم تعيش أزهى أيامها وشرفها، حتى إن ” أكلة البيض والماطيشة” لم تبق أكلة لصيقة بالفقراء، بل أضحت أكلة الطبقات المتوسطة، وهو الطرح الذي تفاعل معه الكاتب والمحلل السياسي عمر الشرقاوي حين كتب على صفحته الفايسبوكية قائلا: “في ظل ارتفاع الأسعار لم تعد مقولة “ما تسوى حتى بصلة” سُبة بل تملقا وربما غزلا، ولم تعد أكلة ماطيشة بالبيض وجبة واحدة للفقراء بل وجبتين للطبقة المتوسطة”.
نعم، هو الغلاء، الذي مس القدرة الشرائية وأحرق جيوب المغاربة، بعد أن كانوا يجدون في التسوق فسحة صباحية ومتعة للعين والنفس، بات التسوق كابوسا يطاردهم ويشغل بالهم، ويثقل كاهلهم ضمانا للقمة عيش تغنيهم عن سؤال صغارهم.
15 تعليقات
هدا هو حال الساعه
ادا كنت تربد أن ينخفظ تمن البصل والطماطم اشتريها من الأسواق التجارية اشتري كل يوم او يومين حبتين من الخضر والفاكهة وغيرها. وسوف ينهار سوق الجملة
لأن الكلام المسموع والطاعه عليه الزكاه والبركه
تغيرت بي الا بتي تهضر عليا شلل فمك ب البصلة اومطيشة
كانت تلك المقولة في زمن الخير والغفلة أما الآن فهي تساوي الذهب هههههههه.
كل شيء في إرتفاع اسعار الخضر والفواكه المسكين يرجع من السوق قفته فارغة وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان السبب..
من له مكان مخصص لزراعة النبات والخضر امام بيته فليزرعها من طماطم وباقي الخضر مع غلاء اسعار الخضر.
البصل الان اصبح له قيمة في الاسواق المغربية لا داعي لحتقارها ههههههههه.
لقد فكرتموني بمقولة في مدينة صفرو وهي بين قوسين(قتلوا روح على بصلة) كانوا فلاحين في احدى الاراضي يحفرون واحدا من سكان القرية شاهدهم يظن انهم يحفرون على كنز وذذهب لقتلهم واذا به تفاجئ بأنها بصلةهههههههه
هذآ الغلاء للبصل يرجع أن الحكومة تقوم بتصديرها وتترك مواطنيها يتخبط مع الأسعار الملتهبة وحسبنا آلله ونعم الوكيل .
بالفعل إنها مهزلة وفضيحة الحكومة مع البصل وتصديرها والأمر أصبح واضحا كوضوح الشمس ولا داعي تغطيته بالغربال هههههههههههه.
أنا أشبه البصل بالذهب وأصبحت كنز لمن لديه البصل في بيته والله بعض يومين وجدت بصلة كبيرة ساقطة في الأرض واندهشت على انني وجدت بصلة كبيرة وطرية أليس هذا كنز بالنسبة لي هههههههههههه.
أصبحت البصلة تساوي لأن من لديه مزرعة بصل فهي تساوي له الثروة …
لقد ذكرها الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( من بصلها وفومها وعدسها….) وهذا دليل على ان فوائد البصل كثيرة …فلهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ..
الأسعار غير مظبوطة في بعض المدن المغربية كل واحد يلغي بلغاه والحكومة لم تحرك ساكنا فكيف يعقل ان تشتري كيلوغرام من البصل بثمن جد مرتفع بالاخص ونحن في شهر رمضان نستهلك البصل بكترة يجب مراقبة الأسعار على صعيد المملكة المغربية حتى تكون هناك القدرة الشرائية للمواطنين..