أخنوش: عبد الواحد الراضي بصم على مسار سياسي ونضالي حافل بالإخلاص والتفاني
نعى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البرلماني السابق عبد الواحد الراضي الذي وري لمثواه الأخير يومه الثلاثاء.
وكتب أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، جرى اليوم في الرباط تشييع جثمان الأستاذ عبد الواحد الراضي إلى مثواه الأخير، ملبيا داعي ربه خلال هذا الشهر الفضيل، بعدما بصم على مسار سياسي ونضالي حافل بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، من خلال تقلد مهام سامية عديدة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وتحت إمرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.”
وبالمناسبة، يضيف أخنوش، أتقدم إلى كل أفراد أسرة الراحل ولعائلته الاتحادية، بخالص التعـازي وأصدق عبارات المواساة، سائلا العلي القدير أن يمتع الفقيد بسابغ عفوه ومغفرته، ويرزق جميع ذويه جميل الصبر والسلوان.. وإنـا لله وإنا إليـه راجعـون
14 تعليقات
لعنكم الله الى يوم يبعثون ، اليوم هو في القبر والدور قادم عليك يا عباد الاصنام
ههههههههههههههههههه كلب يشكر اخاه الكلب ، كلاب ضالة وليست كلاب مربية
لقد فقد المغرب اليوم أحد هرم من اهرامات السياسيين بالمغرب حيث ترك حزنا شديدا وعميقا في نفوس الأحزاب السياسية بالمغرب ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه.ان لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ياسيد اخنوش يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن لاشئ يبقى في هذه الدنيا الفانية إلا من عمل عملا صالحا ترضاه لنفسك قبل الآخرين ………..وملأ الفراغ بما يناسب.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ..فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه) وصدق الله في كلامه وهذا خير الكلام ما قل ودل.
يجب عليك يا رئيس الحكومة أن تأخذ العبرة من الموت لأن لاشئ يبقى على وجه الأرض لقوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام).
أنت آخر واحد يتكلم على الخصال الحميدة يا الخونة كلكم إلى زوال ماغاتديو حتى حاجة في الكفن ،واستافد من صديقك اللي كان معمر في البرلمان استافد
يجب ياسيد اخنوش أن تأخذ العبرة من هذآ السيد الفاضل والكل يشهد له بالنزاهة والمصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية فكانت له صفات مميزة وحميدة رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ونت جوعتي المغرب كامل الله ياخذ فيك لحق
لقد ترك كل شيء في هذه الدنيا الفانية ، وما متاع الدنيا إلا متاع الغرور هاهو تارك كل شيء ورائه أخذ منه ثوب ابيض يعني( الكفن) والاعمال التي فعلها في الدنيا أليس هذا كافي يا سيد اخنوش..
يجب عليك ان لا تتكلم عن الإخلاص والمصداقية لأنك أنت من تركت الشعب المغربي يعاني من الاضطراب النفسي بتصرفاتك وقرراتك الفاشلة وها هو المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية يعاني ولا أحدا يحرك ساكنا.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السيد عبد الواحد الراضي كرس جهده في خدمة الوطن ولكن أنت يا سيد اخنوش ماذا اعطيت لشعبك سوى المعاناة والعذاب في المعيشة القاسية والزيادات المهولة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ياسيد اخنوش لا فائدة جمع الأموال كل شيء سيبقى في هذه الدنيا الفانية استغفر ربك قبل أن يفوت الأوان وتصبح من الخاسرين…
خير الكلام ما قل ودل ( عند ربكم تختصمون..)