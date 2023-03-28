أخنوش: عبد الواحد الراضي بصم على ‏مسار سياسي ونضالي حافل بالإخلاص والتفاني

هبة بريس - الرباط

نعى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البرلماني السابق عبد الواحد الراضي الذي وري لمثواه الأخير يومه الثلاثاء.

وكتب أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، جرى اليوم في الرباط تشييع جثمان الأستاذ عبد الواحد ‏‏الراضي إلى مثواه الأخير، ملبيا داعي ربه خلال هذا الشهر الفضيل، بعدما بصم على ‏مسار سياسي ونضالي حافل بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، من خلال تقلد مهام ‏سامية عديدة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وتحت إمرة جلالة ‏الملك محمد السادس نصره الله.‏”

وبالمناسبة، يضيف أخنوش، أتقدم إلى كل أفراد أسرة الراحل ولعائلته الاتحادية، بخالص التعـازي وأصدق ‏عبارات المواساة، سائلا العلي القدير أن يمتع الفقيد بسابغ عفوه ومغفرته، ويرزق جميع ‏ذويه جميل الصبر ‏والسلوان.. ‏وإنـا لله وإنا إليـه راجعـون

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