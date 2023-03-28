تقديم مشروع “e-SERVICES” لرقمنة تسجيل الأدوية بالمغرب

هبة بريس

في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، ومواكبة للأوراش والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها قطاع الصحة ببلادنا، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، والتي تشكل دعامة أساسية لضمان التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، عقدت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لقاءً عمليا أولي يوم الاثنين 28 مارس 2023 تم من خلاله تقديم المشروع الرقمي e-SERVICES الخاص برقمنة كل المساطر المتعلقة بتسجيل الأدوية بالمغرب.

وقد عرف هذا اللقاء المهم مشاركة جميع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب، من الفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار «FMIIP»؛ مقاولات الأدوية بالمغرب «LEMM» والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة «AMMG» حيث تم اطلاعهم على أسس هذا المشروع الرقمي المتمثلة في الشفافية مع خصوصية البيانات، الحداثة وتشجيع الاستثمار؛ مع إعطائهم نظرة موجزة على كل مراحل تقديم ملفات تسجيل الأدوية وطريقة التجاوب الثنائي بين الإدارة والمؤسسة الصيدلية المصنعة في إطار واضح وشفاف لكل المراحل التقنية والإدارية مع احترام كامل للقوانين الجاري بها العمل.

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