موازاة و الشهر الفضيل.. دنيا بطمة توجه رسالة لسعد لمجرد

2023-03-28 / 14:47
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نجلاء مزيان

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على توجيه رسالة خاصة لمواطنها النجم المغربي سعد لمجرد، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت الفنانة المغربية صورة ل “المعلم” عبر خاصية ستوري بذات المنصة، مرفوقة بتعليق جاء فيه:” الله يفرجها عليك خويا سعد فهاد العواشر”.

و جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تبرز فيها الفنانة المغربية دعمها و مساندتها لسعد لمجرد، حيث نشرت أكثر من منشور في هذا الصدد.

هذا و قد تم تداول “ستوري” خريجة أرب أيدول على نطاق واسع، من طرف العديد من النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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تعليق واحد

  1. اخبار تافهة يا صحافة التفاهة
    وفيقو من النعاس راه استحمرتم الشعب المغربي بمواضع تافهة وناقصة و ناسجة

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