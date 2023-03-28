شقيق عبد الحق نوري: الحالة الصحية لأخي تحسنت

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت مصادر اعلامية هولندية ان الحالة الصحية للاعب عبد الحق النوري تحسنت كثيرا بعدما كان قد دخل في غيبوبة امتدت لثلاث سنوات، جراء تلف تعرض له على مستوى الدماغ خلال مباراة ودية لأياكس أمستردام الهولندي.

وقال شقيق النوري في لقاء تلفزيوني مع “De Werelt Draait Door” الهولندي، أن الحالة الصحية لعبد الحق، تحسنت بشكل واضح، وبات واعيا بمن هو حول في البيت.

وصرح شقيقه : “لم يكن في المنزل لفترة طويلة، ولكن نظرا لأنه في المنزل الآن، يمكنني القول إنه يتحسن كثيرا عن ذي قبل عندما كان المستشفى.. إنه على دراية بمكان وجوده، لقد عاد إلى بيئة مألوفة مع عائلته”.

وكان والد عبد الحق النوري، قد طمأن جميع محبيه على حالته الصحية، مؤكدا أن ابنه بات أكثر تفاعلا عن ذي قبل، كما عاد لمتابعة مباريات كرة القدم في التلفاز.

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