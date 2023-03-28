جثمان عبد الواحد الراضي يصل الرباط.. وشخصيات سياسية وحزبية تتوافد على منزله

هبة بريس - الرباط

وصل صباح يومه الثلاثاء، جثمان البرلماني السابق، عبد الواحد الراضي، لمطار الرباط سلا.

ونقل جثمان الوزير الأسبق إلى المغرب قادما من العاصمة الفرنسية باريس، بعد إكمال كافة الإجراءات القانونية.

وتزامنا مع ذلك، توافدت عدد من الشخصيات السياسية والحزبية منذ صباح اليوم على منزل البرلماني الراحل، بمدينة الرباط، وفي مقدمتهم قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والحبيب المالكي وآخرون.

هذا ويشار أن عبد الواحد الراضي توفي أول أمس الأحد، بإحدى المصحات الخاصة بباريس، بعد صراع مع المرض.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0