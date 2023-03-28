جثمان عبد الواحد الراضي يصل الرباط.. وشخصيات سياسية وحزبية تتوافد على منزله
هبة بريس - الرباط
وصل صباح يومه الثلاثاء، جثمان البرلماني السابق، عبد الواحد الراضي، لمطار الرباط سلا.
ونقل جثمان الوزير الأسبق إلى المغرب قادما من العاصمة الفرنسية باريس، بعد إكمال كافة الإجراءات القانونية.
وتزامنا مع ذلك، توافدت عدد من الشخصيات السياسية والحزبية منذ صباح اليوم على منزل البرلماني الراحل، بمدينة الرباط، وفي مقدمتهم قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والحبيب المالكي وآخرون.
هذا ويشار أن عبد الواحد الراضي توفي أول أمس الأحد، بإحدى المصحات الخاصة بباريس، بعد صراع مع المرض.
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8 تعليقات
الحمد لله الذي اراح جهة الغرب منه لم يقدم اي شيء يذكر للترحم عليه لارحمة عليه
ليفكر اخناتوش ومن في فلكه ان الحياة مهما كانت وطالت, لها نهاية.
افلح من احسن بالاخرين وعاملهم كما امرنا الله. ملذات الحياة الدنيا لا بد ان تنتهي وتبقى الاعمال الصالحة فقط.المال الوافر لا ينفع احدا حين تدق الساعة.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام. صدق الله العظيم.
الحمدلله الموت لا تختار لا غنيا ولافقيرا لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام).
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
السيد عبد الواحد الراضي كان رحمه الله من أبرز السياسيين بالمغرب وكان رجل يمتاز بالمصداقية وروح وطنية معنوية رحمه الله وجعله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كان رحمه الله من الرجال الاوفياء المخلصين لوطنه وملكه اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين.
قال تعالى في كتابه الكريم (كل نفس ذائقة الموت) إن لله وإن إليه راجعون
ككوني مواطنة مغربية ارفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.