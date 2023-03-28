عدد المشتركين في خدمة الأنترنت بالمغرب يناهز 53 مليونا

2023-03-28 / 12:00
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الحظيرة الإجمالية لخدمات الهاتف ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 4 في المائة برسم السنة التي قبلها.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2023، أن “مؤشرات قطاع الاتصالات عند متم سنة 2022 سجلت تطورا إيجابيا على العموم.

وهكذا، ارتفعت الحظيرة الإجمالية لخدمات الهاتف بنسبة 3,3 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 4 في المائة سجلته سنة قبل ذلك”.. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمو يشمل تحسن حظيرة الهاتف النقال بنسبة 3,2 في المائة (بعد زائد 3,9 في المائة)، حيث بلغ عدد المشتركين ما يناهز 53 مليون مشترك.

وأضافت المديرية أن حظيرة الهاتف الثابت ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة (بعد زائد 6,5 في المائة)، لتصل إلى أزيد من 2,6 مليون مشترك.

أما في ما يتعلق بحظيرة خدمة الإنترنت، فقد استقر معدل نموها عند نسبة 8,3 في المائة في متم سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 10,2 في المائة سنة قبل ذلك.

وبهذا، يصل حجم هذه الحظيرة إلى قرابة 35.6 مليون مشترك عند متم سنة 2022. ومقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ارتفعت حظيرة خدمة الإنترنت، التي لم تكن تصل سوى الى 25,4 مليون مشترك عند متم سنة 2019، بنسبة 40,1 في المائة برسم سنة 2022، أي بزائد 10,2 مليون مشترك.

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‫4 تعليقات

  3. رمضان مبارك 53 مليون مشارك ماشاء الله وعدد السكان 36 مليون نسمة وعدد الغير مستعملي الهواتف الذكية 16 مليون نسمة
    كيدرتولها؟؟؟

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