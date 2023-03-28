السعودية.. ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة إلى 21 قت.يلا

هبة بريس - وكالات

أفادت مصادر إعلامية سعودية بأن عدد حالات الوفيات جراء حادث حافلة “عقبة شعار” المنكوبة، الذي وقع الإثنين في منطقة عسير (جنوب غرب)، ارتفع إلى 21 حالة ، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة.

وقالت المصادر إن فريق الطب الشرعي لازال يبذل جهود ا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث، وأخذ عينات من الحمض النووي بمشاركة من الأدلة الجنائية، وخصوصا أن أغلب الجثث متفحمة.

ووقع الحادث بعقبة شعار، بمنطقة عسير، حيث ارتطمت مركبة كانت تقل مجموعة من الأشخاص بحافة الجسر.

وأدى الحادث إلى انقلاب المركبة ووفاة 20، وإصابة 29، جرى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها الخاص.

وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن أغلب ركاب الحافلة هم من المقيمين في المنطقة، من جنسيات مختلفة، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا، أفاد بأن معظم المصابين الـ29، والمتواجدين بمستشفى أبها الخاص، بمدينة أبها، تعرضوا للإصابة بحروق متفاوتة جراء الحريق الذي شب في الحافلة، مشيرة إلى أن ركاب الحافلة كانوا متجهين إلى مكة المكرمة، من أجل أداء العمرة.

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