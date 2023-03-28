السعودية.. ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة إلى 21 قت.يلا
أفادت مصادر إعلامية سعودية بأن عدد حالات الوفيات جراء حادث حافلة “عقبة شعار” المنكوبة، الذي وقع الإثنين في منطقة عسير (جنوب غرب)، ارتفع إلى 21 حالة ، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة.
وقالت المصادر إن فريق الطب الشرعي لازال يبذل جهود ا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث، وأخذ عينات من الحمض النووي بمشاركة من الأدلة الجنائية، وخصوصا أن أغلب الجثث متفحمة.
ووقع الحادث بعقبة شعار، بمنطقة عسير، حيث ارتطمت مركبة كانت تقل مجموعة من الأشخاص بحافة الجسر.
وأدى الحادث إلى انقلاب المركبة ووفاة 20، وإصابة 29، جرى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها الخاص.
وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن أغلب ركاب الحافلة هم من المقيمين في المنطقة، من جنسيات مختلفة، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.
ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا، أفاد بأن معظم المصابين الـ29، والمتواجدين بمستشفى أبها الخاص، بمدينة أبها، تعرضوا للإصابة بحروق متفاوتة جراء الحريق الذي شب في الحافلة، مشيرة إلى أن ركاب الحافلة كانوا متجهين إلى مكة المكرمة، من أجل أداء العمرة.
10 تعليقات
ان لله وان اليه راجعون يرحمهم الله برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين
يعجز اللسان عن النطق الا ان اقول ان لله وان اليه راجعون واللهم الصبر لي اهليهم يارب
مكتب ألله اعليهم وآعلا الامة الاسلامية في الجنة انشاالله وان لله وان اليه راجعون
ياربي يرحمهم ويصبر دويهم واهليهم أو كيف ماكانكلو فالمغريب اعزانا واحد
لاالاه الا الله محمد رسول الله ص اللهم ارحمهمهم وشافي البقين فيهم يارب
والله فعلا فاجعة السلامة ياربي الله ايكون امعا الموصابين ويرحم الله الميتين وكل من قال امين
ان لله وان اليه راجعون ابغاهم الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الايام المباركة والله حبست انفاسنا لسماعنا هذا الخبر في الفردوس الأعلى من الجنة
عزاؤنا واحد أن لله وان اليه راجعون عظم الله أجركم وغفر لنا ولهم انشاالله مع الحبيب الغالي محمد صلى الله عليه وسلم
من المقيمين أو من المعتمرين فهم من المومنين هم منا ونحن منهم يرحمهم ألله برحماته ان لله وان اليه راجعون
الله يرحمكم وايلحقنا بكم بلاالاهالاالله محمد رسول الله