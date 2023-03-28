ب”شبهة القيام بعمل إر.هابي”.. الشرطة البلجيكية تعتقل 8 أشخاص

هبة بريس - وكالات

ألقت السلطات البلجيكية القبض على 8 أشخاص للاشتباه في قيامهم بعمل إرهابي داخل البلاد.

ووفقا لصحيفة “إتش. إل. إن” البلجيكية، اليوم الثلاثاء، فإن الموقوفين ينتمون إلى عدة مدن مشتبه في ضلوعهم “بهجوم إرهابي”، فيما أكد المدعي العام البلجيكي أن هدف الهجوم غير محدد بعد.

وقالت الصحيفة: “نفذت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، بناءً على طلب قاضي التحقيق، عمليات تفتيش للمنازل في 5 مدن بلجيكية الليلة الماضية وتم إلقاء القبض على 8 أشخاص”.

وفيما أفادت أن السلطات “اشتبهت في قيام اثنين على الأقل من المتورطين بالتحضير لارتكاب هجوم إرهابي في بلجيكا”، فقد أكدت أن “مكتب المدعي العام الاتحادي لم يحدد الهدف من الهجوم بعد”.

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