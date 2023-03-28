مرتضى منصور يغادر السجن.. ويصرح: “المعركة بدأت الآن”

2023-03-28 / 10:23
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هبة بريس - وكالات

بعد مغادرته للسجن حيث قضى مدة 30 يوما، أكد مرتضى منصور أن معركته ليست مع النادي الأهلي وإنما مع رئيسه محمود الخطيب، مشيرا إلى أنه تمت مساومته على حريته مقابل ثلاثة أشياء.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناته الشخصية على يوتيوب: “ليس لدي أي معركة مع الأهلي، معركتي مع محمود الخطيب والمعركة بدأت الآن”.

وأضاف “أرسلت رسالة لأحمد وأمير أثناء دخولي للسجن وقلت لهم “اوعوا حد يضغط عليكوا” للاعتذار للخطيب “لو السما انطبقت على الأرض””.

وتابع “تمت مساومتي على حريتي أمام 3 أشياء وهم تقسيط غرامة كهربا على 5 سنوات وقلت “على جثتي” فالمال ليس مالي ونسيان قضية نادي القرن، أمرت بإعادة اللافتات في النادي بعد أن تمت إزالتها سابقا، وأن أعتذر لمحمود الخطيب”.

وأتم “سنعلن الجهاز الفني الجديد للزمالك في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة”.

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‫10 تعليقات

  5. موفق منصور ونتمنى ان يعيد بناء الطاقم التقني لنادي الزمالك الذي تراجع كثيرا ..

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