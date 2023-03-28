زعيم كوريا الشمالية: استعدوا لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان

هبة بريس - وكالات

شدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، فجر يوم الثلاثاء، على أن بلاده يجب أن تكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان.

وأكد كيم جونغ أون على زيادة إنتاج المواد النووية مع تعزيز إنتاج الأسلحة النووية الفاعلة.

وقالت كوريا الشمالية إن الرئيس كيم جونغ أون وجه مشروع التسليح النووي وراجع خطة عملية الهجوم المضاد والنظام.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أطلع معهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية الزعيم كيم على الوضع الحالي للمشروع وحالة الإنتاج من أجل التعزيز الكمي للقوة النووية لبيونغ يانغ وتطوير الأسلحة النووية.

وأكد كيم “يجب ألا نشعر بالرضا أبدا عن العمل المتمثل في إنشاء موقف استجابة شامل لقواتنا النووية، ويجب أن نواصل الكفاح من أجل التعزيز المستمر لقواتنا النووية”.

وتابع قائلا “فقط عندما تكون القوة النووية متفوقة وقوية بشكل لا يمكن تصوره في وضع هجومي، يخافنا العدو ولا يجرؤ على المساس بسيادتنا الوطنية ونظامنا وشعبنا”.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي “لقد سلكنا طريق امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر شاق بالفعل”، مشددا على أن خط تعزيز القدرات النووية يهدف إلى حماية البلاد على المدى الطويل والسلام والاستقرار الإقليميين”.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم كيم لديه فهم مفصل للمواصفات الفنية وخصائص العمل الهيكلي للأسلحة النووية التكتيكية الجديدة.

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