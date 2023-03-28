نادي تشيلسي ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين في ملعبه بلندن
أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، في ملعب “ستامفورد بريدج” معقل الفريق اللندني، الاثنين، بمناسبة شهر رمضان، في خطوة فريدة من نوعها.
واجتمع مئات المسلمين على الإفطار، وتم رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”، مما لاقى استحسانا وأثار تفاعلا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدر “البلوز” بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: “تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس”.
وأضاف: “أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة”.
وتابع: “سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم”.
10 تعليقات
فرق كبير بين العقلية الانكليزية والعقلية الفرنسية المتطرفة الاستعمارية الاستغلالية
ماشاءالله. اللهم بارك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأرفع كلمة الحق والدين ياالله ..
بادرة طيبة جدا من إدارة نادي تشيلسي الذي لقي استحسانا بالفكرة..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل بقاع العالم…
تشيلسي ايها الفريق والنادي المحترم الكبير شكرا وسنكون لكم متابعين على حسن تعاملكم مع المسلمين ..
اللهم أعز الأسلام والمسلمين . الحمد لله على نعمة الأسلام..
احسن قرار من احسن نادي انجليزي كبير وسيبقى يحترمه المسلمين ..
رمضان مبارك سعيد وكل عام والمسلمين بألف خير..
الحمد لله الإسلام ينتصر في كل العالم اللهم بارك وزد وبارك يارب العالمين..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين..