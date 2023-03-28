حريق يأتي على مستودع شركة لتصنيع السيارات بالقنيطرة.. السلطات تحصي الخسائر

2023-03-28 / 09:28
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة بأن حريقا اندلع، مساء الاثنين حوالي الساعة العاشرة ليلا، بمستودع لشركة “ستيلانتيس” المتخصصة في تصنيع السيارات، الكائن بمنطقة التسريع الصناعي بـ “أولاد بورحمة”، جماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، مخلفا خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا.

وبخصوص حصيلة الخسائر المادية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تسجيل احتراق ثماني سيارات معدة للتصدير.

وتابع المصدر بأنه قد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

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