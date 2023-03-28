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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-28 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء حارة بكل من السهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي، وحارة نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة أحيانا، مصحوبة بقطرات مطرية محلية بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي بجنوب المملكة، مع هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 23 درجة بالمناطق الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 16 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا فوق جزء كبير من مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي

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