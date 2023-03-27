منتخب السودان يثأر من الغابون

2023-03-27 / 23:30
0
هبة بريس _ رياضة

أشعل منتخب السودان المنافسة في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الجابون 1 / صفر مساء الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وحسم منتخب السودان المباراة بهدف وحيد سجله محمد الحاج كومي في الدقيقة 67 حيث تلقى عرضية عالية وسدد كرة خلفية مزدوجة (دبل كيك) رائعة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وثأر المنتخب السوداني بذلك لهزيمته أمام الجابون صفر / 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

ورفع المنتخب السوداني رصيده بذلك إلى ست نقاط ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف منتخب الجابون المتصدر، ويليهما منتخب موريتانيا برصيد أربع نقاط ومنتخب جمهورية الكونغو برصيد ثلاث نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذا عدد مشاهدي مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي

هذا عدد مشاهدي مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي

2023-03-27 / 23:04
Photo of “الركراكي “عن ودية المغرب-البيرو..سنلعب بنفس الروح التي واجهنا بها منتخب البرازيل

“الركراكي “عن ودية المغرب-البيرو..سنلعب بنفس الروح التي واجهنا بها…

2023-03-27 / 22:46
Photo of الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ” الاسود “

الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ”…

2023-03-27 / 20:04
Photo of الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

2023-03-27 / 17:17

تعليق الركراكي على تصرف مستخدم فندق إقامة “الأسود”

2023-03-27 / 17:08
Photo of إدارة فندق “الأسود” بمدريد تعتذر وتؤكد: “تم طرد العمال المعنيين ووضعوا رهن تصرف الشرطة”

إدارة فندق “الأسود” بمدريد تعتذر وتؤكد: “تم طرد العمال…

2023-03-27 / 16:33
Photo of مدريد.. عامل بفندق يسخر من “الأسود” بسبب الصيام.. ومغاربة يردون ب”تقييم صفر” للفندق

مدريد.. عامل بفندق يسخر من “الأسود” بسبب الصيام.. ومغاربة…

2023-03-27 / 15:59
Photo of بعد وفاة شخصين.. ألترا “إيغلز” تجمد أنشطتها في رمضان

بعد وفاة شخصين.. ألترا “إيغلز” تجمد أنشطتها في رمضان

2023-03-27 / 13:04
Photo of نجم بايرن ميونخ يعترف: “أنا مشهور لكنني فاشل”

نجم بايرن ميونخ يعترف: “أنا مشهور لكنني فاشل”

2023-03-27 / 10:28
Photo of تصفيات أوروبا 2024 .. إنجلترا بالعلامة الكاملة وإيطاليا تحقق فوزها الأول

تصفيات أوروبا 2024 .. إنجلترا بالعلامة الكاملة وإيطاليا تحقق…

2023-03-26 / 23:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق