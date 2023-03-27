هذا عدد مشاهدي مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي

هبة بريس

استفردت القناتان “الأولى” و”الرياضية”، التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مساء السبت 25 مارس 2023، بنسبة 62,7 في المائة من حصة مشاهدة التلفزيون بالمغرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وتعود نسب المشاهدة العالية التي حققتها القناة “الأولى” و”الرياضية”، بفضل النقل المباشر والحصري من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لأول مباراة ودية للمنتخب الوطني لكرة القدم ضد نظيره البرازيلي.

وتفيد معطيات قياس نسب المشاهدة، التي يوفرها مكتب مختص ومستقل، أن 9 ملايين و500 ألف مشاهد (9,5 مليون) تابعوا وقائع هذه المباراة من داخل منازلهم عبر قناتي “الأولى” و”الرياضية”،

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