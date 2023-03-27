ناقد فني يشيد بأداء الفنان عبد النبي البنيوي في “كاينة ظروف”

2023-03-27 / 23:27
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

أشاد الناقد المغربي عبد الكريم واكريم بأداء الفنان عبد النبي البنيوي خلال مشاركته في المسلسل الدرامي “كاينة ظروف”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع فايسبوك.

و نشر واكريم تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:”في إطار عدم التركيز على السلبيات فقط والحديث أيضا على نقط الضوء في الدراما التلفزية المغربية، سأحاول الإشارة إلى بعضها بين الفينة والأخرى خلال هذا الشهر”.

و أضاف :”في هذا السياق وضمن إبراز قدرات بعض الممثلين والممثلات المغاربة المشاركين في الأعمال الدرامية في رمضان، أثار انتباهي الأداء المتميز لعبد النبي البنيوي المشارك في المسلسل اليومي ” كاينة ظروف” للمخرج إدريس الروخ”.

و واصل قائلا:”فرغم أنه لايظهر كثيرا والشخصية التي يؤديها مرتبطة بحكاية واحدة من حكايات الشخصيات النسوية الرئيسية الثلاث، إلا أنه ما أن يظهر على الشاشة حتى يخطف بكاريزماته وتعابير وجهه وأدائه التشخيصي الجيد الأنظار”.

و أردف قائلا:”طبعا هناك في هذا المسلسل طاقات تشخيصية أخرى مهمة، لكني ارتأيت اليوم الحديث عن البنيوي كونه مشخصا لديه شيء لايمكن أن يوصف، ولا يمتلكه سوى الممثلون الكبار، وهو القبول إضافة لتقلبه وتغير آدائه التشخيصي مع كل شخصية يؤديها بحيث ينسيك كل مرة في الشخصية التي كنت قد شاهدتها له قبلا وتنجذب للشخصية الجديدة التي يؤديها”.

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