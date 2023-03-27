الحُكم بتغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين لصالح شركة روتانا

2023-03-27 / 22:05
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

بعد فترة طويلة من النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم أمس الأحد، بتغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا.

وكانت شركة روتانا قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، الذي ينص على أن تسلم شيرين الشركة ألبومين، يتضمن كل منهما 10 أغنيات، وأن تصور أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، وتحيي 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

ووقعت شيرين في حينه على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي بقيمة 10 ملايين جنيه، والثاني عن تنفيذ الألبومين، الذي وصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه مصري.

بدروه، أوضح الخبير القانوني الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين، أن “المحكمة قضت بإلزام موكلته بدفع 5 ملايين جنيه لصالح (روتانا)، وإلزام شركة المنتج المنفذ (بيسمنت ريكوردز) التي قامت بطرح أغنيات تخص (روتانا) دون إذنها بدفع 5 ملايين”.

وقال إنه “ينتظر وصول صيغة الحكم لتقديم طلب الاستئناف، لا سيما أن لديه ما يثبت عدم تقاعس شيرين عن الالتزام ببنود التعاقد”.

وأرجع لطفي عدم تنفيذ شيرين الألبومين في الموعدين المحددين، إلى «أسباب قهرية» على حد تعبيره، مدافعاً عن موكلته بقوله إن “الفنانة كانت بدأت العمل على الأغنيات قبل أن تضرب جائحة (كورونا) العالم، وتدفعها للتوقف”، مشيراً إلى أن موكلته كانت تمر بظروف حياتية واقتصادية صعبة.

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