مص..رع 20 معتمرا وإصابة 29 إثر حادث مروري في السعودية

هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء الإثنين، بمقتل 20 شخصا وإصابة 29 إثر حادث مروري تعرضت له حافلة تقل معتمرين كانت متجهة من مدينة عسير (جنوب غرب) إلى مكة المكرمة.

وأُرجع سبب الحادث إلى “اصطدام الحافلة بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها” .

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن معظم المصابين في الحادث يعانون من حروق جراء اصطدام الحافلة، ويتلقون الرعاية اللازمة.

ولفتت إلى أن “أغلب ركاب الحافلة من جنسيات متعددة وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة”.

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