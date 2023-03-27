الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ” الاسود “

2023-03-27 / 20:04
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هبة بريس

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، وذلك نتيجة نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يقيم في الفندق.

وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 عاما أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية.

وأضافت من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صوراً زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستغرام وتُظهر عدداً من أعضاء المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وأفادت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقاً المنشورات من حسابه على إنستغرام واعتذر قبل القبض عليه.

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‫22 تعليقات

  2. على قلة الملاعب في المغرب،كان الفريق يلعب في الدار البيضاء ولا مراكش وغيرها من المدن كل الملاعب لها اووصاف عالمية، ولابد نعطو خرنا لغرنا،تفاديا لمثل هده المشاكل المغرب اولى باولاده وعطاءاتهم ليزدوا من ارتقاءهم ولكن في بلدهم الام.

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