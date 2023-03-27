بعد اتهامه بالاغتصاب..زوجة حكيمي تتحدث عن القضية في “ستوري مطول “

هبة بريس _ الرباط

تلقى الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ضربة قوية من زوجته وذلك بعد أسابيع من اتهامه في واقعة اغتصاب بفرنسا.

وخرجت هبة عبوك، التونسية الأصل، عن صمتها بعد أسابيع، من التحقيقات مع زوجها أشرف حكيمي بشأن اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية في أواخر فبراير الماضي، لتعلن انفصالها عنه.

ونشرت هبة عبوك بيانا عبر خاصية “ستوري” في حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” جاء فيه: “أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان علنا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية. وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة. فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح. لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة. وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة”.

وأضافت: “الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرا. اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارا بإنهاء علاقتنا. قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام. وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونيا والتوقف عن العيش معا، في انتظار إجراءات الطلاق”.

وتابعت: “من كان يتصور ذلك؟ بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد الذي يأتي مع الانفصال وتقبّل الحزن الذي يصاحب فشل مشروع عائلي أعطيت فيه من جسدي وروحي، كان علي أن أواجه هذا العار”.

وعلقت هبة عبوك على قضية الاغتصاب المتهم بها زوجها قائلة: “لقد احتجت إلى وقت لأستوعب هذه الصدمة. مع العلم أنني في حياتي كنت دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا. لذلك، نظرا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

وختمت هبة عبوك بيانها، قائلة: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكرا لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم”.

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