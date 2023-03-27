الصحراء..كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية

2023-03-27 / 17:41
0
هبة بريس _ الرباط

أعربت مملكة كمبوديا، الاثنين بالرباط، عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية واحترامها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، براك سوخون.

وشدد السيد سوخون، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري، بدعوة من السيد بوريطة، على أن “مملكة كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي”.

وجاء في البيان المشترك أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد، أيضا، دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا ، والتي تتماشى مع معايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشاد السيد سوخون ب”الجهود الجدية والواقعية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوجار: بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وثقت جرائم ضد الإنسانية

أوجار: بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وثقت جرائم ضد…

2023-03-27 / 15:43
Photo of محمد سالم يفكك لهبة بريس خلفيات زيارة الانفصالي غالي لفينزويلا

محمد سالم يفكك لهبة بريس خلفيات زيارة الانفصالي غالي…

2023-03-26 / 17:30
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بالعيد الوطني لبلاده

الملك يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بالعيد الوطني لبلاده

2023-03-26 / 14:52
Photo of “رودريغيز ماكاي” يدعو الببرو لاستيعاب “درس الدعم الأمريكي للمغرب”

“رودريغيز ماكاي” يدعو الببرو لاستيعاب “درس الدعم الأمريكي للمغرب”

2023-03-26 / 12:43
Photo of مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.. بركة يمثل المغرب و يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.. بركة يمثل المغرب و يعقد…

2023-03-25 / 23:06
Photo of المغرب يدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدانمارك

المغرب يدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدانمارك

2023-03-25 / 21:18
Photo of الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2023-03-25 / 15:58
Photo of صحيفة إيطالية: أوروبا بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب 

صحيفة إيطالية: أوروبا بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب 

2023-03-25 / 14:44
Photo of مؤتمر الأمم المتحدة حول الماء: بركة يعقد سلسلة لقاءات ثنائية

مؤتمر الأمم المتحدة حول الماء: بركة يعقد سلسلة لقاءات…

2023-03-25 / 14:17
Photo of هذا موعد إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بجماعة افران

هذا موعد إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بجماعة…

2023-03-25 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق