إذاعة إسرائيلية: إعادة غوفرين للمغرب بعد انتهاء التحقيقات

2023-03-27 / 17:31
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هبة بريس _ الرباط

قالت الإذاعة العبرية العامة (كان)، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن من المتوقع أن “يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل”.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، استدعاء مدير مكتب اتصالها بالرباط، ديفيد غوفرين، للتحقيق، شهر سبتمبر الماضي، بعد شكاوى استغلال وتحرش جنسي وفساد مالي، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الإسرائيلي.

وتحسنت العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ التوصل إلى معاهدات التطبيع ضمن اتفاقيات إبراهيم، بإشراف إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2020.

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