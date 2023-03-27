إدارة فندق “الأسود” بمدريد تعتذر وتؤكد: “تم طرد العمال المعنيين ووضعوا رهن تصرف الشرطة”

2023-03-27 / 16:33
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هبة بريس - الرباط

اعتذرت إدارة فندق “أوروسطار تاور” بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن العنصرية التي تعرض لها لاعبي المنتخب الوطني، من أحد العمال بسبب تناولهم لوجبة السحور.

عبرت إدارة الفندق في بيان نقلته صحيفة “آس” الإسبانية، عن اعتذارها لبعثة الأسود، وكذا ادانتها لهذا السلوك العنصري.

وأكدت الإدارة، أن العمال المسؤولين عن هذه الصور لا ينتمون إلى الفندق، بل هم عمال إضافيون يتم الإستعانة بهم في الأحداث الإستثنائية، مشيرة الى أنه قد تم بالفعل طردهم واستنكار ما قاموا به ووضعهم تحت تصرف الشرطة ليحاسبوا على أفعالهم. وفق المصدر ذاته

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تعليق واحد

  1. c’est la honte et grave ce qui ce passe pour un pays qui pose sa candidature avec le Maroc pour accueillir la coupe du monde 2030!
    c’est bande de raciste et PD anti religion doivent aller en prison et les traités comme des risques majeurs pour la sécurité publique de l’Espagne mais aussi de l’Europe et l’occident au complet.

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