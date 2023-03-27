إدارة فندق “الأسود” بمدريد تعتذر وتؤكد: “تم طرد العمال المعنيين ووضعوا رهن تصرف الشرطة”

هبة بريس - الرباط

اعتذرت إدارة فندق “أوروسطار تاور” بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن العنصرية التي تعرض لها لاعبي المنتخب الوطني، من أحد العمال بسبب تناولهم لوجبة السحور.

عبرت إدارة الفندق في بيان نقلته صحيفة “آس” الإسبانية، عن اعتذارها لبعثة الأسود، وكذا ادانتها لهذا السلوك العنصري.

وأكدت الإدارة، أن العمال المسؤولين عن هذه الصور لا ينتمون إلى الفندق، بل هم عمال إضافيون يتم الإستعانة بهم في الأحداث الإستثنائية، مشيرة الى أنه قد تم بالفعل طردهم واستنكار ما قاموا به ووضعهم تحت تصرف الشرطة ليحاسبوا على أفعالهم. وفق المصدر ذاته

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