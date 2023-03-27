محمد عبده: القذافي شاعر “خرابيط” وتسبب بسجني

2023-03-27 / 16:53
0
القسم الفني

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن مجموعة من الأمور الخاصة بحياته الشخصية و المهنية، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “بو شعيل” رفقة الإعلامي نبيل شعيل على فضائية “الراي”.

أبرزها القصة التي جمعته بالليبي معمر القذافي،حيث قال إن الأخير اتصل ليلا بالملك فهد، الذي كان يعتقد أن لدى القذافي أمراً جللاً، إلا أن الاتصال كان يقتصر على طلبه وطلال مداح، للحضور إلى ليبيا، لإحياء ليلة الفاتح من سبتمبر”.

وأضاف محمد عبده: “القذافي كان لديه دفتر أخضر، يكتب فيه أشعارا (عيونك بازوكه.. عيونك صواريخ)، وهذه اختراعات تخصه هو، و في ليلة طلب من جميع الفنانين العرب أن يغادروا المكان إلا أنا وطلال مداح، جلسنا سويةً في غرفة واحدة، كنت أبعد كثيراً عن بعض أشعاره “الخرابيط”، وطلال كان يؤديها كموال”.

وأردف قائلا : بعد أن أمضينا مع القذافي ليلةً في سرت، طلبت منه العودة إلى أسرتي،ليأمر القذافي وقتها بتحضير طائرة خاصة لإعادة فنان العرب إلى جدة لأسرته”.

و استرسل:”عندما دخلنا الأجواء السعودية أمضينا فترة في الجو، وحين هبطت الطائرة على المدرج وجدنا استنفاراً أمنياً على ساحة المطار، وأمسكونا ووضعونا جميعاً في السجن، لأن الطائرة لم تستأذن قبل دخولها للأجواء، باعتبار أن القذافي كان يعارض وجود حدود بين الدول العربية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن أشرف حكيمي و موقفها من قضيته

في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن…

2023-03-27 / 13:39
Photo of واكريم عن أداء سلمى رشيد :”ضعيفة ولا يشفع لها الغناء للتطفل على التمثيل”

واكريم عن أداء سلمى رشيد :”ضعيفة ولا يشفع لها…

2023-03-27 / 13:12
Photo of ابتسام العروسي تكشف طبيعة العلاقة التي تجمعها بنجم المنتخب المغربي

ابتسام العروسي تكشف طبيعة العلاقة التي تجمعها بنجم المنتخب…

2023-03-25 / 16:32
Photo of من جديد..”ميثاق” يظفر بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم البديل بتورونتو الكندية

من جديد..”ميثاق” يظفر بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم البديل…

2023-03-25 / 16:10
Photo of “كوكو البنات” يعري واقع المؤثرات

“كوكو البنات” يعري واقع المؤثرات

2023-03-25 / 15:31
Photo of صابر الرباعي يدافع عن سعد لمجرد: مظلوم ودبرت له مكيدة

صابر الرباعي يدافع عن سعد لمجرد: مظلوم ودبرت له…

2023-03-25 / 11:10
Photo of ماريا نديم تتقاسم مع متابعيها لقائها بالنجم روبرت نيبر

ماريا نديم تتقاسم مع متابعيها لقائها بالنجم روبرت نيبر

2023-03-24 / 18:21
Photo of نشطاء يتساءلون.. هل سينحصر تصوير حلقات “لمكتوب” في نفس “الفيلا”?

نشطاء يتساءلون.. هل سينحصر تصوير حلقات “لمكتوب” في نفس…

2023-03-24 / 15:45
Photo of تأجيل مهرجان مراكش للضحك.. ونشطاء يرحجون السبب وراء ذلك

تأجيل مهرجان مراكش للضحك.. ونشطاء يرحجون السبب وراء ذلك

2023-03-24 / 14:01
Photo of في بث مباشر.. فنان عماني يحرق آلة العود ويعلن توبته

في بث مباشر.. فنان عماني يحرق آلة العود ويعلن…

2023-03-24 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق