محمد عبده: القذافي شاعر “خرابيط” وتسبب بسجني

القسم الفني

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن مجموعة من الأمور الخاصة بحياته الشخصية و المهنية، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “بو شعيل” رفقة الإعلامي نبيل شعيل على فضائية “الراي”.

أبرزها القصة التي جمعته بالليبي معمر القذافي،حيث قال إن الأخير اتصل ليلا بالملك فهد، الذي كان يعتقد أن لدى القذافي أمراً جللاً، إلا أن الاتصال كان يقتصر على طلبه وطلال مداح، للحضور إلى ليبيا، لإحياء ليلة الفاتح من سبتمبر”.

وأضاف محمد عبده: “القذافي كان لديه دفتر أخضر، يكتب فيه أشعارا (عيونك بازوكه.. عيونك صواريخ)، وهذه اختراعات تخصه هو، و في ليلة طلب من جميع الفنانين العرب أن يغادروا المكان إلا أنا وطلال مداح، جلسنا سويةً في غرفة واحدة، كنت أبعد كثيراً عن بعض أشعاره “الخرابيط”، وطلال كان يؤديها كموال”.

وأردف قائلا : بعد أن أمضينا مع القذافي ليلةً في سرت، طلبت منه العودة إلى أسرتي،ليأمر القذافي وقتها بتحضير طائرة خاصة لإعادة فنان العرب إلى جدة لأسرته”.

و استرسل:”عندما دخلنا الأجواء السعودية أمضينا فترة في الجو، وحين هبطت الطائرة على المدرج وجدنا استنفاراً أمنياً على ساحة المطار، وأمسكونا ووضعونا جميعاً في السجن، لأن الطائرة لم تستأذن قبل دخولها للأجواء، باعتبار أن القذافي كان يعارض وجود حدود بين الدول العربية”.

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