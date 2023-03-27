مسلم من أصول باكستانية.. حمزة يوسف رئيساً لحكومة إسكتلندا

هبة بريس - وكالات

اختار الاستقلاليون الإسكتلنديون الإثنين حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلّم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال “في هذا الجيل”.

وحمزة البالغ من العمر 37 عاماً والمقرب من ستورجن يرث المهمة الحساسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.

وكان حمزة وزيراً للصحة وأصبح اول مسلم يرأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا.

ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبره.

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