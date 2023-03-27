مسلم من أصول باكستانية.. حمزة يوسف رئيساً لحكومة إسكتلندا

2023-03-27 / 16:31
0
هبة بريس - وكالات

اختار الاستقلاليون الإسكتلنديون الإثنين حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلّم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال “في هذا الجيل”.

وحمزة البالغ من العمر 37 عاماً والمقرب من ستورجن يرث المهمة الحساسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.

وكان حمزة وزيراً للصحة وأصبح اول مسلم يرأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا.

ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلجيكا.. اعتماد “الحق في قطع الاتصال” بالنسبة للموظفين

بلجيكا.. اعتماد “الحق في قطع الاتصال” بالنسبة للموظفين

2023-03-27 / 12:55
Photo of تضاعف 10 مرات خلال 3 عقود.. تزايد أعداد المسلمين في إسبانيا

تضاعف 10 مرات خلال 3 عقود.. تزايد أعداد المسلمين…

2023-03-27 / 12:19
Photo of الإضراب الأكبر منذ عقود.. مطارات ومحطات ألمانيا تصاب بالشلل

الإضراب الأكبر منذ عقود.. مطارات ومحطات ألمانيا تصاب بالشلل

2023-03-27 / 11:28
Photo of إلى أجل غير مسمى.. بوركينا فاسو تأمر بوقف بث قناة “فرانس 24” على أراضيها

إلى أجل غير مسمى.. بوركينا فاسو تأمر بوقف بث…

2023-03-27 / 10:54
Photo of السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار

السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9…

2023-03-27 / 09:45
Photo of من إسطنبول إلى لندن.. الإعلان عن أطول رحلة حافلة في العالم

من إسطنبول إلى لندن.. الإعلان عن أطول رحلة حافلة…

2023-03-27 / 09:30
Photo of بعد دعوته تجميد مشروع تعديل النظام القضائي..نتانياهو يقيل وزير الدفاع

بعد دعوته تجميد مشروع تعديل النظام القضائي..نتانياهو يقيل وزير…

2023-03-26 / 22:30
Photo of محتجون في إسرائيل يتوجهون الى بيت نتنياهو

محتجون في إسرائيل يتوجهون الى بيت نتنياهو

2023-03-26 / 21:23
Photo of مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

مصرع 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

2023-03-26 / 19:30
Photo of زلزال الجنوب التركي.. خسائر قطاع الصناعة تقارب 9 مليارات دولار

زلزال الجنوب التركي.. خسائر قطاع الصناعة تقارب 9 مليارات…

2023-03-26 / 18:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق