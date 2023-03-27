موسم الصيف.. “لارام” تعتزم توفير قرابة 2,6 مليون مقعد تشمل 90 وجهة

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، أنها ستوفر قرابة 2,6 مليون مقعد تشمل أكثر من 90 وجهة، ضمن برنامج رحلات استثنائي خلال فصل الصيف.

وأوضح بلاغ للخطوط الملكية المغربية، أنه “استعدادا منها لموسم صيفي واعد، ومن أجل تأمين نقل زبنائها في أفضل الظروف، بادرت الخطوط الملكية المغربية باعتماد برنامج رحلات معزز على أغلبية وجهاتها”، مشيرا إلى أن الشركة “تستعد لمواكبة الطلب المرتفع على رحلاتها الجوية في ظرفية إيجابية تتميز باستئناف الرحلات السياحية ورحلات الأعمال، حيث ستطرح الخطوط الملكية المغربية عرضا يؤمن 2,6 مليون مقعد نحو 90 وجهة بأربع قارات”.

وأضاف المصدر نفسه أن “تعزيز العرض الجوي للشركة الوطنية يأتي بعد استئنافها لأغلب الخطوط الجوية التي توقف تأمينها جراء الأزمة الصحية، وإطلاق وجهات جديدة سنة 2022، كتل أبيب ودبي وإشبيليا وبورتو…”

وسجل البلاغ أنه بذلك “تكون الشركة الوطنية قد استرجعت نسبة 95 بالمائة من شبكتها لعام 2019″، مشيرا إلى أنه “على هذا الأساس، عبأت الخطوط الملكية المغربية مواردها لتسهيل تنقل زبنائها خلال موسم الصيف، بمن فيهم مغاربة العالم”.

وأوضح أن الخطوط الملكية المغربية “ستوفر بالتالي 2.3 مليون مقعد موزعين على الوجهات الأوروبية، و902 رحلة في الأسبوع، حيث ستربط 11 مطارا مغربيا بـ 34 مطارا أوروبيا”.

كما ستؤمن الشركة الوطنية – يضيف البلاغ- 500 ألف مقعد موجهة لسوق أمريكا الشمالية، أي بعدد مقاعد يفوق بنسبة 6 بالمائة عدد المقاعد التي تم تأمينها صيف 2019، مشيرا إلى أنه “باعتبارها ناقلا رائدا في إفريقيا في خدمة الجاليات الإفريقية، ستعزز الخطوط الملكية المغربية شبكتها القارية لتؤمن 26 خطا جويا عبر توفير 901.800 مقعد.

وأوضح الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، “أن إنجاح موسم صيف 2023 في ظروف تتميز بالنجاعة وجودة الخدمات يعد رهانا رئيسيا لمجموع القوى الفاعلة للخطوط الملكية المغربية، في الوقت الذي يسترد فيه قطاع النقل الجوي عافيته ويتسم بدينامية إيجابية”.

وأضاف “إننا نسعى لتلبية تطلعات زبنائنا باختلاف فئاتهم، وبمختلف الأسواق الاستراتيجية، سواء على المستوى الكمي عبر تعزيز الطاقة الاستيعابية لخطوطنا، أو على المستوى الكيفي عبر توفير تجربة سفر فريدة ودائمة التحسن”.

ستة خطوط جوية جديدة تربط بين شمال المغرب وأوروبا

وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الجوية التي تربط القارة الأوروبية بشمال وشرق المملكة المغربية ستستفيد من برمجة استثنائية، حيث سيتم تعزيز عشرات الخطوط الجوية المنتظمة التي تربط طنجة والناظور ووجدة بحواضر أوروبية مختلفة.

وأوضح أنه خلال موسم الصيف ستضيف الخطوط الملكية المغربية ستة خطوط جوية جديدة مباشرة ستربط كلا من المدن المغربية الثلاث السابقة الذكر بالمدن الأوروبية التي تحتضن نسبة مهمة من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر.

وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن الخطوط الملكية المغربية ستطلق ثلاثة خطوط جوية مباشرة إضافية تربط طنجة بمدريد وبرشلونة ولندن. كما ستطلق خطين جويين مباشرين إضافيين يربطان الناظور بكل من مدريد وبرشلونة، فضلا عن خط جوي مباشر إضافي يربط بين وجدة ودوسلدورف.

وسيتم تعزيز الأسواق التي تضم نسبة مهمة من مغاربة العالم، والتي تعرف طلبا مهما خلال موسم الصيف، حيث ستتم برمجة رحلتين في اليوم لستة خطوط مباشرة تربط الدار البيضاء بكل من برشلونة وبولونيا (إيطاليا) ومالقا ومدريد وبروكسيل وميلانو.

استئجار ست طائرات خلال موسم الصيف

وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الملكية المغربية ستعبئ أسطولها الخاص لإنجاح عملية إطلاق هذا البرنامج الاستثنائي، موضحا أنه لتعزيز مواردها التقنية، وضمان انطلاقة جيدة لهذا البرنامج ومروره في أحسن الظروف، ستقوم الشركة الوطنية باستئجار ست طائرات من شركات طيران عالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات المستأجرة تنتمي للجيل الجديد، حيث تحرص الشركة الوطنية خلال هذه العملية على احترام أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة. كما أن استعمالها يستجيب لنظام صارم في احترام تام للضوابط والمعايير المعمول بها من طرف سلطات الطيران المدني بالبلدان التي تزاول بها الخطوط الملكية المغربية نشاطها.

وأوضح البلاغ أنه بالإمكان التعرف والاستفادة من هذه العروض عبر ولوج الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية www.royalairmaroc.com أو عبر مركز النداء أو الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية أو على الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

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