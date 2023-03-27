تأخر أمطار مارس.. فلاحو الشاوية يستغيثون القدير
كما قال ناس زمان ” مارس إما يْدْرَسْها، ولا يملصها”، كناية على أمطار شهر مارس هي محطة محورية ورئيسية في عالم الفلاحة، حيث تكون السنابل في حاجة للماء لاستكنال حبات البذور.
ومع ارتفاع موجة الحرارة التي تضرب معظم المناطق بالمملكة في هذه الأيام، ازدادت مخاوف الفلاحين والكسابة من أن تصبح أراضيهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وباتت عيونهم على السماء تضرعا وابتهالا لعل القدير يفرج الكرب ويروي القلوب العطشى ويملأ الأرض يبابيع تنسيهم سنوات عجاف مضت، وهم يستقبلون هذا الشهر الكريم الذي تزامن بدوره وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطن سواء بالمدار الحضري او القروي.
هنا بعاصمة الشاوية وبالضبط بمنطقة أولاد سعيد، حيث الحقول الخضراء والمروج تأثرت بشكل كبير بفعل تأخر أمطار مارس، ناهيك عن ارتفاع درجة الحرارة، مما جعل العديد من الفلاحين يهرولون نحو التعاضديات الفلاحية للتأمين عن الخسائر لاقدر الله، ومنهم من لم ييأس من رحمة الله ورفع أكفه إلى العلي الكبير أن تجود السماء بعطائها مستبشرا بنعمة من الله وفضلا، ومنهم من اختار ” التعويض المالي” وكأن لسان حاله يفضل الجفاف بدل أن تجود السماء بخيراتها ضمن ثقافة يطبعها الجشع والبعد التبصري، ومن الفلاحين من هرول إلى أداء واجبات التأمين عن أراض هو لم يمتلكها أصلا على أرض الواقع، مما يتطلب من الجهات المعنية العمل على تشكيل لجان مختلطة والقيام بزيارات ميدانية لهذه الاراضي ومقارنتها بالمعلومات المصرح بها، مع تحميل المسؤولية للمقصرين.
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ :
لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا .
وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ .
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا .
وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ .
وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) .
رواه ابن ماجه (4155
الحمدلله رب العالمين واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، إن حكمة الله تعالى قضت في خلقه أن يبتليهم امتحانا او عقابا على افعالهم ما يفعلون والأمر واضح كوضوح الشمس كمثال الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي نعيشها وهذا كدليل .. اللهم لطفك بعبادك.
احتباس المطر راجع إلى ظمائرنا وتصرفاتنا وذالك منع الزكاة وعدم اخراجها للفقراء والمساكين والمحتاجين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم يمنعوا زكاة اموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله..
قد يكون انحباس المطر بسبب الذنوب والمعاصي التي تقع مع البشر وكثر الفساد وووووو وووووووو وغيرها حيث قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.. )
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ان المظالم والمعاصي دليل قاطع على احتباس المطر وهذا ما نعيشه في هذآ العصر ( إبن لايحترم والديه فكيف يعقل ان الله سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر إذا رحمنا فهو يرحمنا من أجل البهائم والصبيان .. اللهم اسقينا الغيث وارحمنا يآ أرحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
أولا لكي يرحمنا الله برحمته الواسعة يجب علينا تغير سلوكاتنا وأن نلتجأ إلى آلله ونستغقره ونرجوا منه الرحمة اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين نطلبك يآرب إنك سميع الدعاء.