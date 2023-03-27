تأخر أمطار مارس.. فلاحو الشاوية يستغيثون القدير

محمد منفلوطي_هبة بريس

كما قال ناس زمان ” مارس إما يْدْرَسْها، ولا يملصها”، كناية على أمطار شهر مارس هي محطة محورية ورئيسية في عالم الفلاحة، حيث تكون السنابل في حاجة للماء لاستكنال حبات البذور.

ومع ارتفاع موجة الحرارة التي تضرب معظم المناطق بالمملكة في هذه الأيام، ازدادت مخاوف الفلاحين والكسابة من أن تصبح أراضيهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وباتت عيونهم على السماء تضرعا وابتهالا لعل القدير يفرج الكرب ويروي القلوب العطشى ويملأ الأرض يبابيع تنسيهم سنوات عجاف مضت، وهم يستقبلون هذا الشهر الكريم الذي تزامن بدوره وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطن سواء بالمدار الحضري او القروي.

هنا بعاصمة الشاوية وبالضبط بمنطقة أولاد سعيد، حيث الحقول الخضراء والمروج تأثرت بشكل كبير بفعل تأخر أمطار مارس، ناهيك عن ارتفاع درجة الحرارة، مما جعل العديد من الفلاحين يهرولون نحو التعاضديات الفلاحية للتأمين عن الخسائر لاقدر الله، ومنهم من لم ييأس من رحمة الله ورفع أكفه إلى العلي الكبير أن تجود السماء بعطائها مستبشرا بنعمة من الله وفضلا، ومنهم من اختار ” التعويض المالي” وكأن لسان حاله يفضل الجفاف بدل أن تجود السماء بخيراتها ضمن ثقافة يطبعها الجشع والبعد التبصري، ومن الفلاحين من هرول إلى أداء واجبات التأمين عن أراض هو لم يمتلكها أصلا على أرض الواقع، مما يتطلب من الجهات المعنية العمل على تشكيل لجان مختلطة والقيام بزيارات ميدانية لهذه الاراضي ومقارنتها بالمعلومات المصرح بها، مع تحميل المسؤولية للمقصرين.

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